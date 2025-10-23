Pedro Ribeiro diz que resultado do PS é positivo apesar da perda de câmaras

Autarca diz que o PS teve um bom desempenho nas autárquicas apesar de ter perdido a liderança da associação nacional de municípios.

O presidente da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialista (ANA-PS), Pedro Ribeiro, considerou que o resultado do PS nas eleições autárquicas foi positivo, apesar da perda de algumas câmaras para o PSD. As eleições autárquicas marcaram uma inversão na liderança autárquica nacional, com o PSD a ultrapassar o PS no número de câmaras conquistadas, num cenário que o presidente da ANA-PS considera fazer parte de um “ciclo político” que se repete ao longo das décadas. “Eu acho que foi um bom desempenho. De 1976 a 1989, o PSD liderou os órgãos autárquicos. Em 1989, isso mudou e o PS assumiu a liderança da ANMP. Agora, o PSD ganha novamente, mas com uma margem muito curta”, afirmou.

O PSD venceu no domingo 136 câmaras municipais, contra 128 do PS, invertendo os resultados de 2021, quando os socialistas conquistaram 149 autarquias e os sociais-democratas 114. O PSD assegurou ainda a presidência dos cinco municípios mais populosos do país. Para o presidente da ANA-PS, o contexto político nacional teve influência nos resultados. “Tivemos eleições legislativas há pouco tempo, há um estado de graça que obviamente tem influência a nível local”, afirmou, acrescentando que “para quem previa grandes diferenças, os resultados foram equilibrados”.

Questionado sobre a ausência de coligações à esquerda, Pedro Ribeiro rejeitou que essa opção tivesse sido determinante para os resultados. “O PS é um partido de centro-esquerda, progressista, que acredita na democracia, nos direitos e deveres, nos empresários, nos agricultores, em quem trabalha todos os dias. Não é um partido radical”, afirmou. Ainda assim, o autarca reconheceu que, em contextos locais, podem existir entendimentos com outras forças políticas, mas sublinhou que esses acordos “não são ideológicos, são pessoais”. “Trabalhei com autarcas do PCP e tenho, com aqueles que trabalhei, a melhor das opiniões. Seria capaz de fazer acordos, sim, mas pela questão pessoal, não política”, frisou.