 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-23
Edição de 2025.10.23

PSD quer ser força responsável no novo ciclo político de Salvaterra de Magos

O PSD de Salvaterra de Magos considera que as eleições autárquicas de 2025 reforçaram a confiança dos eleitores no partido, ao alcançar a segunda melhor votação da sua história e voltar a eleger um vereador para a câmara municipal, 12 anos depois.
Em comunicado, a estrutura concelhia destaca o “crescimento expressivo” em todo o território e o “regresso histórico à Glória do Ribatejo”, onde o partido voltou a eleger representantes 32 anos depois. O PSD garante que será “uma força responsável”, disponível para “construir soluções que sirvam o concelho”, mas sem abdicar da defesa dos princípios e das preocupações dos eleitores que o apoiaram. “O verdadeiro trabalho por Salvaterra começa agora com proximidade, responsabilidade e confiança”, conclui.

