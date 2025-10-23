PSD quer ser força responsável no novo ciclo político de Salvaterra de Magos

O PSD de Salvaterra de Magos considera que as eleições autárquicas de 2025 reforçaram a confiança dos eleitores no partido, ao alcançar a segunda melhor votação da sua história e voltar a eleger um vereador para a câmara municipal, 12 anos depois.

Em comunicado, a estrutura concelhia destaca o “crescimento expressivo” em todo o território e o “regresso histórico à Glória do Ribatejo”, onde o partido voltou a eleger representantes 32 anos depois. O PSD garante que será “uma força responsável”, disponível para “construir soluções que sirvam o concelho”, mas sem abdicar da defesa dos princípios e das preocupações dos eleitores que o apoiaram. “O verdadeiro trabalho por Salvaterra começa agora com proximidade, responsabilidade e confiança”, conclui.