Aeródromo de Tancos vai dar nova capacidade aérea ao Exército
Aeródromo de Tancos foi seleccionado para acolher a futura unidade de helicópteros de apoio - foto DR

Aeródromo de Tancos vai dar nova capacidade aérea ao Exército

Estão a decorrer intervenções em toda a infraestrutura do aeródromo de Tancos, incluindo a pista de aviação, torre de controlo, áreas de manutenção e depósitos gerais.

O chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) afirmou à Lusa que as obras de modernização do Aeródromo Militar de Tancos decorrem a bom ritmo, prevendo-se a conclusão da reabilitação do Hangar Norte no início de 2026. O aeródromo, situado no concelho de Vila Nova da Barquinha, foi seleccionado para acolher a futura Unidade de Helicópteros de Apoio, Protecção e Evacuação do Exército (UHAPE), projecto que o general Mendes Ferrão considera “um marco histórico” na capacitação das forças terrestres, ao introduzir meios aéreos próprios no Exército português.
O general Mendes Ferrão adiantou que, para além da reabilitação do Hangar Norte, estão a decorrer intervenções em toda a infraestrutura do aeródromo, incluindo a pista de aviação, torre de controlo, áreas de manutenção e depósitos gerais. As obras visam criar “as condições adequadas para a recepção das aeronaves e a instalação dos sistemas de apoio e manutenção”, estando previsto que as restantes intervenções — nomeadamente nas áreas de abastecimento e apoio técnico — fiquem concluídas até Março de 2026. No plano interno, a nova unidade será integrada no Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército (PAMEEX), articulando-se com entidades como o INEM, a GNR e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
O CEME sublinha que o projecto tem também “um impacto económico positivo para a região do Médio Tejo”, reforçando o papel estratégico de Tancos no dispositivo militar nacional e potenciando uma “utilização dual” das infraestruturas. Em Novembro de 2024, os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo saudaram a “anuência” do Exército à possibilidade de uso civil do aeródromo, desde que se mantenham os requisitos operacionais da área militar.

Aeródromo de Tancos vai dar nova capacidade aérea ao Exército
