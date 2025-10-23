uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-23
Alenquer aprova empreitada para o sistema de saneamento de Cadafais

Alenquer aprova empreitada para o sistema de saneamento de Cadafais

A Câmara de Alenquer aprovou o projecto de execução da segunda fase do Sistema de Saneamento de Cadafais, bem como a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com a Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA). A intervenção tem como objectivo resolver as grandes afluências indevidas ao emissário, reter os sólidos e aliviar os caudais excedentes, particularmente na zona alta do sistema.
Está prevista a construção de dois colectores independentes, um em alta, sob responsabilidade da AdTA, e outro em baixa, gerido pela câmara, permitindo a regulação independente do caudal e a melhoria da capacidade de transporte das infraestruturas existentes. O protocolo permitirá o lançamento de uma empreitada única, sob gestão da AdTA, com comparticipação do município na intervenção da rede em baixa. Os valores a afectar às intervenções encontram-se discriminados e a sua execução está assegurada no orçamento previsto para os anos de 2025 a 2028.

