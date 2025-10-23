uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Sociedade Alenquer implementa Radar Social pa ...

Alenquer implementa Radar Social para identificar famílias em risco

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Radar Social já está a funcionar em Alenquer. O projecto, integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como finalidade identificar de forma precoce pessoas, famílias e grupos em situação de vulnerabilidade social, assegurando que ninguém é deixado para trás.
O Radar Social funciona através de um sistema de sinalização, em estreita colaboração com a Rede Social local e com diversas entidades parceiras, permitindo a georreferenciação de situações de vulnerabilidade e das respostas sociais disponíveis. Destina-se a todas as pessoas em risco de pobreza, exclusão ou fragilidade social, proporcionando um acompanhamento ajustado às necessidades identificadas.
Segundo a Câmara de Alenquer, os objectivos da iniciativa, que decorre até 31 de Março de 2026, passam pela referenciação de cada situação sinalizada, pela realização de uma avaliação social preliminar e prospectiva, pela disponibilização de informação e encaminhamento para respostas adequadas, nomeadamente o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, entidades da Rede Social ou outras entidades parceiras e pela activação imediata de recursos locais sempre que se verifique urgência no atendimento.
A sinalização pode ser efectuada por qualquer pessoa ou entidade, incluindo o próprio cidadão, familiares, vizinhos, forças de segurança, instituições de saúde e organizações locais, sendo possível fazê-lo também de forma anónima. Para o efeito, estão disponíveis diversos canais: por email (radar.social@cm-alenquer.pt), através de contacto telefónico ou WhatsApp (965 299 871), mediante o preenchimento de um formulário online, ou junto da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia do concelho. O programa foi financiado a 100% pelo PRR, no valor de 116.880,24 euros, a que se acresce o IVA à taxa legal em vigor.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...