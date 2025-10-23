Alenquer implementa Radar Social para identificar famílias em risco

O Radar Social já está a funcionar em Alenquer. O projecto, integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como finalidade identificar de forma precoce pessoas, famílias e grupos em situação de vulnerabilidade social, assegurando que ninguém é deixado para trás.

O Radar Social funciona através de um sistema de sinalização, em estreita colaboração com a Rede Social local e com diversas entidades parceiras, permitindo a georreferenciação de situações de vulnerabilidade e das respostas sociais disponíveis. Destina-se a todas as pessoas em risco de pobreza, exclusão ou fragilidade social, proporcionando um acompanhamento ajustado às necessidades identificadas.

Segundo a Câmara de Alenquer, os objectivos da iniciativa, que decorre até 31 de Março de 2026, passam pela referenciação de cada situação sinalizada, pela realização de uma avaliação social preliminar e prospectiva, pela disponibilização de informação e encaminhamento para respostas adequadas, nomeadamente o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, entidades da Rede Social ou outras entidades parceiras e pela activação imediata de recursos locais sempre que se verifique urgência no atendimento.

A sinalização pode ser efectuada por qualquer pessoa ou entidade, incluindo o próprio cidadão, familiares, vizinhos, forças de segurança, instituições de saúde e organizações locais, sendo possível fazê-lo também de forma anónima. Para o efeito, estão disponíveis diversos canais: por email (radar.social@cm-alenquer.pt), através de contacto telefónico ou WhatsApp (965 299 871), mediante o preenchimento de um formulário online, ou junto da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia do concelho. O programa foi financiado a 100% pelo PRR, no valor de 116.880,24 euros, a que se acresce o IVA à taxa legal em vigor.