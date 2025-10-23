uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Sociedade Benefícios sociais chegam a 25 elem ...

Benefícios sociais chegam a 25 elementos dos bombeiros e Cruz Vermelha de Alenquer

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de benefícios sociais a 25 bombeiros voluntários e socorristas da Delegação da Cruz Vermelha do concelho, no âmbito do Regulamento Municipal de Concessão de Benefícios Sociais. De acordo com o município, foram recebidas 26 candidaturas, das quais 25 reuniam os requisitos formais e legais previstos no regulamento. Uma das candidaturas foi inicialmente indeferida de forma provisória por não cumprir o prazo e os procedimentos estipulados, mas a autarquia deliberou, entretanto, a sua aprovação após análise complementar.
Entre os pedidos aprovados destacam-se 20 apresentados por bombeiros e quatro por socorristas, no âmbito do acesso gratuito a iniciativas de carácter desportivo e cultural. Foi ainda deferido um pedido de redução do pagamento de taxas inerentes a operações urbanísticas, 15 pedidos de redução em 50% do valor de acesso às piscinas municipais e 21 pedidos de reembolso parcial do valor pago a título de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).
Foram indeferidos provisoriamente sete pedidos relativos à redução de taxas urbanísticas e dois pedidos de reembolso de IMI, por não cumprirem os critérios definidos no regulamento municipal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...