Benefícios sociais chegam a 25 elementos dos bombeiros e Cruz Vermelha de Alenquer

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de benefícios sociais a 25 bombeiros voluntários e socorristas da Delegação da Cruz Vermelha do concelho, no âmbito do Regulamento Municipal de Concessão de Benefícios Sociais. De acordo com o município, foram recebidas 26 candidaturas, das quais 25 reuniam os requisitos formais e legais previstos no regulamento. Uma das candidaturas foi inicialmente indeferida de forma provisória por não cumprir o prazo e os procedimentos estipulados, mas a autarquia deliberou, entretanto, a sua aprovação após análise complementar.

Entre os pedidos aprovados destacam-se 20 apresentados por bombeiros e quatro por socorristas, no âmbito do acesso gratuito a iniciativas de carácter desportivo e cultural. Foi ainda deferido um pedido de redução do pagamento de taxas inerentes a operações urbanísticas, 15 pedidos de redução em 50% do valor de acesso às piscinas municipais e 21 pedidos de reembolso parcial do valor pago a título de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

Foram indeferidos provisoriamente sete pedidos relativos à redução de taxas urbanísticas e dois pedidos de reembolso de IMI, por não cumprirem os critérios definidos no regulamento municipal.