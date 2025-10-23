Bombeiros Torrejanos celebraram aniversário com frota renovada e contas equilibradas

uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-23
Bombeiros Voluntários Torrejanos têm as contas em dia e distinguiram sócios em dia de aniversário - foto DR

Presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários Torrejanos destacou o trabalho feito em ano e meio de mandato. Aumento da frota de ambulâncias e reforço do vencimento base aos funcionários foram algumas das medidas.

O presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, Gonçalo Pereira, fez, no seu discurso a propósito da celebração do 94º aniversário daquela associação humanitária, um balanço positivo em investimentos concretizados que se traduzem em “melhorias muito relevantes”. Também no que toca às contas, o dirigente destacou que num ano e meio de mandato conseguiram “equilibrar financeiramente a associação”.
Além do aumento da frota de ambulâncias de transporte de doentes não urgentes, com mais cinco viaturas novas, e da recuperação de uma ambulância de socorro, a associação humanitária recebeu uma viatura pesada para escoramentos, com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e adquiriu 12 rádios SIRESP para melhoria das comunicações de emergência.
No que respeita aos recursos humanos, a direcção aumentou o vencimento base e subsídio de refeição aos funcionários, reforçou os apoios aos bombeiros voluntários no valor/hora e no apoio alimentar e reforçou o fardamento operacional. Foram ainda efectuados trabalhos de melhoria na sala de transmissões, substituindo equipamentos danificados de forma a manter a eficácia das operações e feita manutenção regular das instalações e oficina, garantindo condições dignas e seguras para todos.
O presidente da mesa da assembleia-geral da associação, Arnaldo Santos, destacou o “orgulho da história, quase centenária” da associação humanitária que homenageou, em dia de celebração do aniversário os seus agentes e construtores. “Facilmente percebemos que a vida só faz sentido quando há doação e serviço. Decerto que todos reconhecemos que os nossos bombeiros são esse exemplo de vida, doação e serviço”, sublinhou.
Em dia de aniversário, a 5 de Outubro, após a alvorada com toque de sirene, porto de honra, hastear da bandeira, romagem ao cemitério e recepção às entidades, momentos que contaram com a participação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, decorreu no Teatro Virgínia a sessão solene. No seu decorrer foram atribuídos símbolos de 50 anos a 177 sócios, assistiu-se à promoção dos estagiários a bombeiros de terceira e à leitura do compromisso de honra.

