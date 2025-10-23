Centro Social de Vila Verde dos Francos recebe apoio para ar condicionado

O Centro Social Nossa Senhora da Misericórdia, em Vila Verde dos Francos, vai receber um apoio financeiro de 6.500 euros por parte da Câmara de Alenquer, destinado à aquisição e instalação de quatro unidades de ar condicionado. A instituição presta diversos serviços de apoio social, orientando a sua missão para a melhoria da qualidade de vida dos utentes, especialmente idosos e populações vulneráveis.