Criança apanhada a conduzir na Póvoa de Santa Iria

A PSP apanhou em flagrante um adolescente de 14 anos a conduzir um automóvel numa rua da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira e os pais, que o acompanhavam na viatura, acabaram detidos. Em comunicado, a PSP diz ter detectado a infracção durante uma acção de patrulhamento, tendo o menor sido sinalizado à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Os pais, de 49 e 50 anos, foram detidos por autoria de um crime de condução sem habilitação legal, por permitirem que o filho exercesse a condução do automóvel na via pública com idade inferior ao limite permitido por lei. O casal foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público de Vila Franca de Xira.

