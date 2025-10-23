Detido por vender perfumes e relógios contrafeitos em Alenquer
Um homem de 52 anos, que se fazia passar por funcionário de uma empresa que vende marcas de moda e acessórios de luxo, foi detido por burla, no concelho de Alenquer, na quinta-feira, 16 de Outubro, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).
Segundo a GNR, o suspeito abordava vítimas particularmente vulneráveis, sobretudo idosos, e fazendo-se passar por funcionário de uma empresa, aliciava-as à compra de diversos bens contrafeitos e levando-as a acreditar que se tratava de produtos de marcas originais, aos quais atribuía um valor comercial significativamente superior ao real. Após ter recebido uma denúncia, a Guarda, no seguimento da operação que levou à intercepção e identificação do suspeito, efectuou busca a uma viatura, que culminou na apreensão de diverso material, nomeadamente 22 caixas de perfumes, 10 relógios, 10 peças de vestuário e 110 euros em dinheiro. O suspeito foi detido e constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público.