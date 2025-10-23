Governo empurra para o município de VFX nó dos Caniços na A1

O Governo da AD admite apoiar a construção do nó dos Caniços, mas recusa financiar a obra. O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, considera que, tendo verba disponível, a Câmara de Vila Franca de Xira pode e deve avançar com o projecto.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, não se comprometeu com a construção do nó dos Caniços na auto-estrada A1, na Póvoa de Santa Iria, uma obra reclamada há vários anos pela população. O governante esteve no Forte da Casa e visitou os terrenos do futuro acesso à A1 no âmbito da campanha autárquica da Coligação Nova Geração (PSD/IL), e afirmou que o Governo está disponível para facilitar a obra, mas que a mesma deve ser paga pela Câmara de Vila Franca de Xira.

A promessa constava no programa eleitoral da coligação Nova Geração e era um compromisso do cabeca-de-lista à câmara, David Pato Ferreira. O reeleito vereador da oposição prometia colocar a obra no orçamento municipal caso fosse eleito presidente do município. “O Governo da AD considera que se uma autarquia tem verba no orçamento para fazer a obra pode avançar e não tem de estar à espera do Estado para fazer uma obra que faz falta aos cidadãos”, defendeu o ministro a O MIRANTE.

Em Abril deste ano, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), disse a O MIRANTE que a câmara já tinha enviado à Brisa e ao Ministério das Infraestruturas o estudo prévio para a construção do nó dos Caniços, projecto que deverá ficar na gaveta do Governo da AD, a não ser que seja a câmara a pagar a obra.