Edição de 2025-10-23
Homem em prisão preventiva por violência doméstica em Coruche 

Um homem de 43 anos foi detido no dia 14 de Outubro, no concelho de Coruche, por suspeita de violência doméstica, na sequência de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém da GNR. De acordo com a Guarda, a investigação permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica, física e social sobre a companheira, uma mulher de 24 anos. Após várias diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção que levou à captura do indivíduo. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou a prisão preventiva como medida de coacção. A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Samora Correia.

