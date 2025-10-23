uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Sociedade Hospital de Tomar promoveu recolha ...

Hospital de Tomar promoveu recolha de sangue

Serviço de Sangue da Unidade Hospitalar de Tomar, integrada na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, promoveu uma recolha de sangue aberta a toda a comunidade.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Hospitalar de Tomar da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) realizou uma colheita de sangue no dia 18 de Outubro, entre as 9h00 e as 12h30, numa iniciativa que pretendeu reforçar as reservas de sangue e sensibilizar para a importância deste gesto solidário e altruísta que contribui diariamente para salvar vidas. Além das colheitas pontuais ao sábado, o Serviço de Sangue da ULS Médio Tejo mantém o seu funcionamento regular durante os dias úteis nas três unidades hospitalares da região: em Abrantes, às terças, quartas e sextas-feiras das 9h00 às 12h30; em Tomar, às segundas, quintas e sextas-feiras no mesmo horário; e em Torres Novas, todos os dias úteis entre as 9h00 e as 12h30. Para facilitar o acesso dos dadores, estão ainda agendadas colheitas mensais aos sábados, entre as 9h00 e as 12h30, em diferentes unidades hospitalares: no dia 25 de Outubro em Abrantes, a 8 e 15 de Novembro em Torres Novas e a 22 de Novembro em Tomar. Com o lema “Dar sangue é dar vida”, a ULS Médio Tejo continua a reforçar o convite a toda a população para abraçar este desafio solidário, sublinhando que cada dádiva pode ajudar a salvar várias vidas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...