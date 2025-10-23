uma parceria com o Jornal Expresso

Imigração junta Pacheco Pereira, António Vitorino e Miguel Relvas em Santarém

“Imigração em Portugal: Economia, Ética e Paz Social” é o mote de um seminário agendado para dia 5 de Novembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Os trabalhos vão decorrer ao longo dia e de entre o naipe de oradores estão nomes conhecidos do panorama político e mediático nacional, como José Pacheco Pereira, António Vitorino e Miguel Relvas.
A iniciativa, organizada pelo município de Santarém, “tem como principal objectivo promover uma reflexão crítica sobre o fenómeno migratório, o impacto do mesmo em território nacional, bem como os desafios sociais, económicos e políticos decorrentes do mesmo”.

