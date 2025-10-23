Instalação da vacaria na Granja continua suspensa à espera do tribunal

Tribunal ainda não decidiu sobre a providência cautelar apresentada pela Câmara de Vila Franca de Xira para travar a instalação de uma vacaria na Granja, em Vialonga.

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa ainda não se pronunciou relativamente à providência cautelar antecipatória apresentada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira contra a instalação de uma vacaria na Granja, num terreno conhecido como Lezíria das Madrugas, em Vialonga. A autarquia confirmou a O MIRANTE que o tribunal ainda não proferiu qualquer decisão sobre a providência cautelar, a qual depende de audiência de discussão e julgamento, ainda sem data marcada.

O município adianta que não existe qualquer desenvolvimento adicional, para além da decisão da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, avançada em primeira mão por O MIRANTE, que determinou a notificação do proprietário da exploração para cessar os trabalhos e a deposição de resíduos no local.

Os serviços municipais realizaram, no dia 2 de Setembro, um levantamento topográfico no terreno da vacaria, cujas conclusões ainda não são conhecidas. A autarquia garantiu ao nosso jornal que fará chegar o documento logo que esteja concluída a respectiva apreciação técnica.

Recorde-se que os moradores da Granja e os autarcas locais continuam a manifestar-se contra a instalação da exploração pecuária, alegando cheiros nauseabundos, o facto de o terreno se situar numa zona propícia a cheias e a proximidade de áreas residenciais e de uma escola.