Investimento de 20 milhões de euros em unidade de biometano em Benavente

Projecto da Ferbgás representa um investimento de cerca de 20 milhões de euros e prevê a criação de 45 postos de trabalho.

A Ferbgás Renováveis recebeu autorização da DGEG para avançar com uma unidade de produção de biometano em Benavente, com início de operação previsto para o primeiro semestre de 2027. Segundo um comunicado divulgado pela empresa, o projecto representa um investimento de cerca de 20 milhões de euros, prevê a criação de 45 postos de trabalho, dos quais 15 directos e 30 indirectos, e já obteve autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Na nota, a empresa refere que a unidade irá injectar biometano na rede de distribuição operada pela Setgás, substituindo gás natural por gás renovável, sem necessidade de alterações nos equipamentos dos consumidores.
Numa primeira fase, a unidade está dimensionada para uma injecção anual de cerca de 40 gigawatts hora (GWh), “equivalente ao consumo de aproximadamente 8.000 habitações”, lê-se no comunicado. Numa fase posterior, o valor poderá subir para 62 GWh/ano, suficiente para abastecer cerca de 13.000 habitações. O ponto de ligação à rede será no chamado Corredor Verde Benavente–Samora Correia, uma zona estratégica para a distribuição de gás no concelho. Citado no comunicado, o CEO da Ferbgás, Rafael Ferrari, afirmou que este projecto vai permitir “substituir gás fóssil por biometano” num “fluxo contínuo e seguro” sem necessidade de “interrupções nem trocas de equipamentos”.
A empresa sublinha ainda que esta transição vai permitir reduzir a “intensidade carbónica do consumo de gás”, mantendo “os níveis de segurança e qualidade no abastecimento”, acrescentando ainda que no sector industrial este projecto irá permitir “ganhos mensuráveis” em indicadores ambientais, sociais e de governação (ESG).

