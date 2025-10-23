Lixo e entulho acumulam-se junto ao Largo de Santa Isabel em Vialonga

Câmara de Vila Franca de Xira garante recolha regular mas deposições ilegais continuam a repetir-se na Fonte Santa.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira garante que não foram removidos os contentores de lixo no Largo de Santa Isabel, na Fonte Santa, freguesia de Vialonga. Segundo a autarquia, os equipamentos de deposição de resíduos foram sim relocalizados há alguns meses para uma via próxima, com o objectivo de afastar os contentores da paragem de autocarros e melhorar o acesso dos moradores à zona.

Apesar da mudança, o local tem sido alvo de deposições ilegais e abusivas, sobretudo de monos, entulhos de obras e resíduos de construção e demolição. A autarquia reconhece a situação e afirma ter reforçado a monitorização e a recolha regular dos resíduos, de forma a manter as condições de higiene e salubridade do espaço público. A câmara lembra ainda que os munícipes devem agendar a recolha gratuita de monos através do número verde 800 206 726 ou dos canais oficiais do município. O objectivo é evitar o depósito desordenado de lixo.