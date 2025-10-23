Obras na Rua da Boca Lara condicionam trânsito em Alverca até Dezembro

A Rua da Boca Lara, em Alverca do Ribatejo, vai ser alvo de intervenções no âmbito da execução de uma nova rede subterrânea de baixa tensão. Os trabalhos, que arrancaram a 13 de Outubro, têm conclusão prevista para 20 de Dezembro, implicando condicionamentos de trânsito e restrições de estacionamento ao longo de todo o período da obra. Os impedimentos ao estacionamento são, de resto, as principais preocupações dos moradores da zona, que não têm alternativas onde deixar os seus automóveis.

De acordo com informação da Câmara de Vila Franca de Xira, a intervenção envolve a abertura de uma vala no pavimento em calçada, numa extensão aproximada de 109 metros, para instalação da rede subterrânea de baixa tensão e colocação de dois armários de distribuição eléctrica. A obra permitirá, segundo a câmara, a ligação de um novo ramal eléctrico na zona. E avisa que, durante a execução dos trabalhos, a circulação automóvel estará condicionada e será proibida a paragem e o estacionamento na área da intervenção, excepto para veículos de emergência e viaturas associadas à obra.

As autoridades locais apelam à compreensão dos residentes e utentes da via, recomendando a utilização de percursos alternativos e a atenção à sinalização temporária instalada no local. A intervenção, diz o município, insere-se no esforço contínuo de melhoria das infraestruturas eléctricas e de modernização das redes subterrâneas em Alverca do Ribatejo, contribuindo para uma maior fiabilidade e segurança no fornecimento de energia eléctrica.