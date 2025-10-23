uma parceria com o Jornal Expresso

Sociedade "Os Quintais nas Praças do Pinhal" ...

“Os Quintais nas Praças do Pinhal” regressam a Mação no final de Outubro

Iniciativa intermunicipal que promove os produtos e o artesanato do Pinhal Interior Sul volta a animar Mação no domingo, dia 26 de Outubro, junto ao Largo dos Combatentes.

No próximo domingo, 26 de Outubro, Mação recebe novamente a iniciativa “Os Quintais nas Praças do Pinhal”, um evento que reúne produtores e artesãos dos municípios da área de intervenção da Pinhal Maior – Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul. A tenda instalada junto ao Largo dos Combatentes será o ponto de encontro de visitantes e expositores onde, entre as 09h00 e as 17h00, será possível encontrar uma variedade de produtos regionais.
A iniciativa tem como objectivo dar aproveitamento e escoamento dos produtos excedentes provenientes da agricultura familiar, oriundos dos concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei.
A Câmara Municipal de Mação e a Pinhal Maior convidam a população a participar e a descobrir a autenticidade e qualidade dos produtos da terra, num domingo dedicado à tradição e à sustentabilidade.

