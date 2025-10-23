Prisão para suspeitos de mais de 100 furtos de metais em postos de carregamento eléctrico

Homens foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal de Tomar. São suspeitos de vários furtos de metais não preciosos em postos de carregamento eléctrico, nomeadamente no distrito de Santarém.

Dois homens, de 28 e 38 anos, ficaram em prisão preventiva por suspeita de mais de uma centena de furtos de metais não preciosos em postos de carregamento eléctrico em vários distritos do país, divulgou a GNR. Em comunicado, a GNR refere que os dois homens, residentes em Almada, distrito de Setúbal, foram detidos pelo Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, por furto de metais não preciosos em postos de carregamento de veículos eléctricos, no concelho de Almada.

As detenções, refere a Guarda, ocorreram no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês sobre furto de metais, nomeadamente cobre, provenientes de cabos de carregamento eléctrico, com o objectivo de “posterior venda e obtenção de rendimento ilícito”. No decorrer da operação policial, foram cumpridos “dois mandados de detenção, dois mandados de busca domiciliária, um mandado de busca não domiciliária num operador de gestão de resíduos e um mandado de busca em veículo”, indica a GNR.

Na nota, a GNR adianta que foram apreendidos diversos cabos de carregamento eléctrico, maquinaria utilizada para o desmantelamento de cabos, material proveniente do desmantelamento, tesouras de corte, luvas de protecção, um automóvel, material informático e documentos relacionados com transações de metais não preciosos. “Os suspeitos estão ainda indiciados por mais de 100 furtos em postos de abastecimento de veículos eléctricos nos distritos de Santarém, Setúbal, Leiria, Lisboa e Évora”, acrescenta a GNR na nota, indicando que os suspeitos têm antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito.

Ainda segundo a GNR, após serem presentes ao Tribunal Judicial de Tomar, foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa, aos dois homens. A operação contou com o reforço de militares dos Comandos Territoriais de Setúbal, Leiria, Lisboa e Évora, e com o apoio da PSP de Santarém, Leiria e Setúbal.

O MIRANTE tem dado conta, em várias edições, de actos de vandalismo e roubo de cabos na região ribatejana. Em Agosto deste ano, a estação de carregamento de carros eléctricos em Fátima, uma das maiores do país, foi alvo de um furto em que o ladrão cortou 14 cabos dos carregadores V2 e seis dos mais recentes V4, deixando vários postos de carregamento inoperacionais. O autor do crime também terá atacado o posto de carregamento do hipermercado Continente na mesma noite. O prejuízo foi avaliado em milhares de euros.