Protecção Civil registou 100 ocorrências durante a Feira de Outubro em VFX

A edição deste ano da Feira de Outubro e do 44º Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira encerrou com um balanço positivo, tanto ao nível da afluência como da segurança. A consideração foi deixada pelo município, que em comunicado revelou que nos dez dias do evento o Serviço Municipal de Protecção Civil registou 100 ocorrências, um número considerado baixo face à dimensão da iniciativa, que reuniu milhares de visitantes no Parque Urbano do Cevadeiro e no Pavilhão Multiusos.

Segundo o relatório operacional, das ocorrências registadas resultaram um ferido grave e 10 feridos leves, a maioria devido às esperas de toiros, tendo todos sido evacuados para unidades hospitalares. Já o Posto Médico Avançado instalado no recinto da feira, destinado a acudir a qualquer solicitação, prestou assistência a 89 vítimas. O dispositivo de segurança contou com um reforço significativo, mobilizando 210 operacionais e 112 veículos de bombeiros e Protecção Civil. No que respeita à vertente cultural e económica, a Feira de Outubro reuniu 103 feirantes, enquanto o 44.º Salão de Artesanato contou com a participação de 94 artesãos provenientes de várias regiões do país.



Fiscalização rodoviária com detidos e multas

Já a PSP deu nota da detenção de duas pessoas na madrugada de 11 de Outubro, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária realizada na cidade durante a Feira de Outubro. Uma mulher de 48 anos acusou uma taxa de 1,63g/l no sangue depois de soprar no balão, motivo pela qual foi detida por condução sob o efeito de álcool.

Um outro homem, de 41 anos, durante a fiscalização, foi informado que teria de soprar no balão para apurar uma possível taxa de alcoolémia, tendo recusado realizar o teste. Foi advertido pelos polícias que a recusa constitui crime de desobediência e este, mantendo a recusa, acabou detido, por um crime de desobediência. Os detidos foram libertados e notificados para comparecerem nos serviços do Ministério Público, na Instância Local de Vila Franca de Xira. No decurso da acção de fiscalização foram ainda elaborados diversos autos de contraordenação por infrações ao Código da Estrada, nomeadamente por circulação com falta de Inspecção Periódica Obrigatória e por ausência de seguro de responsabilidade civil.