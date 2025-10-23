Psicólogo detido em Alenquer por suspeitas de abuso sexual de menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Alenquer um psicólogo suspeito dos crimes de abuso sexual e pornografia sobre uma jovem menor de idade, praticados durante mais de dois anos. A PJ explicou que, em 2021, quando tinha 16 anos, a vítima recorreu a uma clínica na zona de Alenquer para ter acompanhamento psicológico por ter desenvolvido um quadro de depressão e ansiedade na sequência de abusos sexuais sofridos na infância.

“O psicólogo viria a aproveitar-se da condição de especial vulnerabilidade da menor, para, em sede de consultório, iniciar com ela a prática de actos sexuais e trocar conteúdos digitais de pornografia e de abuso sexual de crianças”, refere a judiciária. Os crimes ocorreram durante mais de dois anos, entre 2022 até ao Verão deste ano, altura em que o psicólogo tentou, ainda, aliciar a jovem para mais actos abusivos.

Em Agosto passado, a vítima, já maior de idade, recorreu à PJ, que tinha já investigado o seu anterior processo. A PJ deu cumprimento a mandados de busca domiciliária e em consultório médico, vindo a deter o suspeito. Presente a tribunal o suspeito ficou em prisão preventiva. O psicólogo é suspeito de vários crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável e de pornografia de menores, todos agravados.