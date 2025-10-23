Roteiro AIP na fábrica do grupo Semapa em Coruche

O ProHy é um projecto inovador no panorama da biotecnologia mundial estando apetrechado com tecnologia avançada.

A nova unidade ProHy, Localizada no complexo industrial de Olheiros, São José da Lamarosa, introduz uma tecnologia inovadora, que converte subprodutos de origem animal em proteína hidrolisada de elevado valor, gordura e fracções minerais, destinadas a sectores como a aquacultura, a alimentação ‘premium’ para animais de companhia e a farmacêutica veterinária.

Foi esta fábrica que uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP), liderada pelo seu presidente, José Eduardo Carvalho, visitou no dia 14 de Outubro, no âmbito do roteiro pela indústria transformadora, uma iniciativa destinada a reconhecer o trabalho das empresas num sector altamente competitivo e aberto à concorrência internacional.

Integrada no Grupo Semapa, através do pilar Ambiente – ETSA, a fábrica é a quarta unidade industrial da ETSA no complexo de Coruche. Em vias de entrar em funcionamento, a inovação tecnológica desenvolvida vai trabalhar com subprodutos de suínos.

A ETSA é uma participada dedica-se há mais de 50 anos à transformação de subprodutos alimentares em produtos de valor acrescentado. Actualmente opera em cinco complexos industriais. Coruche, com quatro fábricas, duas em Loures, uma em Vila Nova de Famalicão e duas em Espanha de subprodutos de peixe: ma na Andaluzia e outra no País Basco.

O grupo processa mais de 200 mil toneladas de subprodutos por ano e produz para a indústria farmacêutica, fertilizantes, rações para animais, biodiesel e aquacultura.

Conta actualmente com 470 trabalhadores e exporta cerca de 60% da sua produção para Europa, Ásia, América do Norte e África.