Salvaterra de Magos abre candidaturas a bolsas de estudo para o ensino superior

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos revela que se encontram abertas, entre 1 e 31 de Outubro, as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do concelho que pretendam iniciar ou prosseguir a sua formação em instituições públicas de ensino superior. Os interessados podem formalizar a candidatura através da plataforma online da autarquia ou presencialmente nos serviços municipais. Em Salvaterra de Magos, o atendimento é feito no Serviço de Educação, instalado na Biblioteca Municipal, entre as 09h00 e as 12h30 e das 13h30 às 16h00.
As candidaturas podem ainda ser entregues nas delegações da câmara municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, bem como no edifício da Junta de Freguesia do Granho, nos mesmos horários de funcionamento. Para mais informações, os estudantes podem contactar o Serviço de Educação através do número 263 509 535, do telemóvel 962 116 582 ou do endereço electrónico educacao@cm-salvaterrademagos.pt.

