uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-23
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.23 1ª página Sociedade Teatro Sá da Bandeira recebeu encon ...
Teatro Sá da Bandeira recebeu encontro dedicado à ciência, inovação e humanização dos cuidados de saúde
Enfermeiros e especialistas partilharam experiências e investigação num encontro que destacou a dimensão humana da prática clínica - foto DR

Teatro Sá da Bandeira recebeu encontro dedicado à ciência, inovação e humanização dos cuidados de saúde

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebeu na quinta-feira, 16 de Outubro, o II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), subordinado ao tema “Cuidar com Ciência, Evoluir com Conhecimento”. Organizado pelo Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica (NEMC), o evento reuniu enfermeiros especialistas, docentes e investigadores num espaço de partilha e valorização da prática especializada.
Na abertura, Fátima Lopes, enfermeira directora da ULS Lezíria, sublinhou “o papel essencial do NEMC no desenvolvimento dos cuidados” e que “a Direcção de Enfermagem reconheceu, em 2022, os núcleos como estruturas fulcrais para o avanço da prática clínica”. Helena José, presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, destacou que o tema “convoca-nos a reflectir sobre o presente e o futuro de uma das áreas mais exigentes da enfermagem”, lembrando que “a especialização é uma necessidade e um direito das pessoas”. O vereador da Câmara Municipal de Santarém, Alfredo Amante, garantiu a disponibilidade da autarquia “para ser parceira activa, valorizando os profissionais e o sistema de saúde”. Por último, Ana Paula Chaves, coordenadora do NEMC, realçou “a importância da actualização permanente e do toque humano, mesmo num tempo cada vez mais tecnológico”.
O programa integrou quatro mesas-redondas dedicadas às diversas dimensões da especialidade — “A Pessoa em Situação Perioperatória”, “Cuidados Securizantes à Pessoa em Situação Crítica”, “A Pessoa em Situação Crónica” e “A Pessoa em Situação Paliativa” — e uma conferência sobre inovação e empreendedorismo apresentada por Pedro Parreira, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

Teatro Sá da Bandeira recebeu encontro dedicado à ciência, inovação e humanização dos cuidados de saúde
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...