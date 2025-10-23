Técnicos da CPCJ de VFX regressaram às suas instalações após obras polémicas e demoradas

Dez meses depois de uma intempérie ter destruído as precárias instalações da CPCJ de Vila Franca de Xira e dos técnicos terem de trabalhar em condições temporárias que não foram as melhores, o município comunicou a reabertura do espaço com todas as condições.