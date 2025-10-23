ULS Lezíria vai investir 16 milhões de euros em equipamentos e infra-estruturas até Junho de 2026

O 16.º Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF), organizado pela Associação Nacional de USF (USF-AN), decorreu nos dias 17 e 18 de Outubro no Centro Nacional de Exposições de Santarém, com o apoio institucional da ULS Lezíria, que integrou diversos profissionais na Comissão Organizadora Local. O evento reuniu cerca de 500 participantes.

Na sessão de abertura, Pedro Marques, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, anunciou cerca de 16 milhões de euros em investimentos até Junho de 2026, destinados a equipamentos e infra-estruturas nos cuidados de saúde primários e hospitalares, sublinhando o papel decisivo dos municípios neste esforço. “Reafirmo a total disponibilidade para aprofundar o diálogo e a aprendizagem organizacional com todos os profissionais e instituições”, disse. O dirigente lembrou que a unidade abrange nove municípios e mais de 205 mil utentes numa área de cerca de 3.500 km², com um “fluxo migratório positivo” que traz novas exigências ao sistema de saúde. Sublinhou que “83,5% da população está inscrita com médico de família”, garantindo-se para os restantes uma “resposta integrada”.

O responsável destacou a importância da cooperação institucional: “as USF são parte integrante das ULS. Devemos trabalhar juntos, de forma construtiva e relacional, para melhorar a organização e alcançar a qualidade que todos desejamos”, disse. Lembrou ainda que os cuidados de saúde primários “não podem ser o parente pobre do sistema” e defendeu maior participação de todos os grupos profissionais nos processos de planeamento e avaliação. Pedro Marques salientou a aposta numa “cultura de aprendizagem partilhada”, com parcerias com diversas instituições, incluindo o Instituto Politécnico de Santarém, o Centro Académico de Lisboa e outras ULS.

A mesa de abertura contou com as intervenções de André Biscaia, presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar; João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém; Bruno Moreno, vice-presidente da mesma associação; e Alcinda Reis, subdirectora da Escola Superior de Saúde de Santarém.