Utente esfaqueia colegas na instituição Picapau de combate à toxicodependência

O presidente da Câmara de Santarém esteve na instituição, na zona de Atalaia, dizendo que o caso que provocou oito feridos, dois em estado grave, foi uma tragédia e diz que a justiça tem de funcionar, doa a quem doer.

Oito utentes da associação Picapau, no concelho de Santarém, ficaram feridos numa altercação com outro utente, que também teve de ser assistido pelos bombeiros. Quatro foram esfaqueados, tendo dois deles ficado em estado grave. Ao que foi possível apurar o agressor, que estava munido de duas facas, também agrediu outros dois utentes e um oitavo foi assistido por doença súbita que se agravou durante a altercação. A situação ocorreu na tarde desta terça-feira, 21 de Outubro.

Não se sabe o motivo, mas o utente agressor, de 25 anos, que também sofreu ferimentos ligeiros, começou a atacar os restantes utentes. Chegou a ser accionado um helicóptero, que acabou por não ser necessário. Os feridos graves foram para os Hospitais de Santarém e Vila Franca de Xira. Para a instituição foi também mobilizada a equipa de psicólogos do INEM.

Os feridos, segundo o adjunto de comando dos Sapadores Bombeiros de Santarém, Filipe Almeirante, as vítimas apresentavam ferimentos na zona do abdômen, tórax e membros superiores. No socorro estiveram envolvidas quatro corporações de bombeiros, voluntários de Almeirim, municipais de Alpiarça e Cartaxo, Sapadores de Santarém, e o Instituto Nacional de Emergência Médica com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A GNR tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado às 14h50. O presidente da Câmara de Santarém já esteve no local, onde deixou “uma palavra de solidariedade aos técnicos e dirigentes desta associação”, desejando “às vítimas rápidas melhoras”. João Leite deixa também uma palavra de apreço às forças de protecção civil pela pronta resposta e refere: “A justiça deve cumprir o seu papel a bem das vítimas e do drama vivido. Doa a quem doer, que a justiça funcione”.

A associação na zona de Atalaia, Póvoa da Isenta, criada em 1993, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com a missão de combater a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social.