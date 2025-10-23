VFX assinala Dia Mundial da Bengala Branca com teatro e reflexão social

O auditório do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, foi o cenário das comemorações conjuntas do Dia Mundial da Bengala Branca e do Dia Municipal para a Igualdade, no dia 17 de Outubro. Para marcar a data, foi apresentada a peça de teatro “Mas ele hoje trouxe-me flores”, pela Embuscada Associação Cultural.

A produção aborda o tema das relações tóxicas e dos comportamentos abusivos, convidando o público a reflectir sobre as formas subtis de violência que, muitas vezes, se disfarçam de gestos de afecto. A encenação inclui serviço de audiodescrição, assegurando a acessibilidade a pessoas cegas ou com baixa visão. A iniciativa integra o conjunto de acções promovidas pelo município de Vila Franca de Xira para promover a igualdade e a inclusão social.