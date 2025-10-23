Vila Franca de Xira estuda modelo de ementa única em todas as escolas

Actualmente são servidas cerca de 8.500 refeições diárias nos estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Franca de Xira.

A Câmara de Vila Franca de Xira está a estudar a possibilidade dos alunos das escolas do concelho passarem a ter uma ementa única, transversal a todos os estabelecimentos de ensino. A título experimental, entre os dias 13 e 17 de Outubro, foi implementado em todas as escolas do município, o modelo de Ementa Única Municipal, explica o município em comunicado. A autarquia considera que a medida assegura igualdade no acesso a refeições equilibradas, nutritivas e ajustadas às diferentes faixas etárias. Actualmente são servidas cerca de 8.500 refeições diárias nos estabelecimentos de ensino do concelho.

O projecto da ementa única conta com a colaboração de todas as escolas do concelho, através dos coordenadores de refeitório, com o envolvimento das 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social protocoladas com o município que fornecem refeições para os estabelecimentos escolares - CBEI, APS, ABEI, CSPDS, CPV, ABEIV, ATL Bolonha, CASBA, IAC e APAC.

A notícia foi avançada a 16 de Outubro, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, reforçando o compromisso de Vila Franca de Xira com a promoção de uma alimentação segura, saudável, sustentável e saborosa (o chamado programa “4S”) nas escolas do concelho. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, destacou “o compromisso com a promoção de uma alimentação segura e saudável”, reconhecendo o papel fundamental que a nutrição desempenha na saúde, no bem-estar e no futuro das gerações mais jovens. Sublinhou ainda a importância da parceria com o movimento associativo, que tem sido “determinante na garantia de refeições de qualidade em contexto escolar”.

Para assinalar a entrada em vigor da ementa única, o Mercado Municipal de Vila Franca de Xira acolheu uma refeição leve, dinamizada por alunos e professores do Curso de Cozinha da Escola Básica do 3.º Ciclo do Bom Sucesso, do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Alverca, num momento simbólico que reforçou a importância da educação alimentar e da valorização dos produtos locais.