Visitas guiadas aos cemitérios de Santarém

A Câmara de Santarém organiza, nos dias 25 e 26 de Outubro, duas visitas guiadas aos cemitérios históricos da cidade. A iniciativa insere-se na 4.ª edição da Semana Cultural nos Cemitérios, promovida pelo Município de Lisboa e que envolve várias cidades parceiras, entre as quais Santarém. No dia 25 de Outubro, entre as 10h00 e as 11h30, terá lugar a visita `A eternidade vista do Outeiro da Forca´, no Cemitério dos Capuchos. O percurso permitirá conhecer a importância deste espaço e alguns dos seus monumentos mais emblemáticos, como os mausoléus do Padre Chiquito e do Visconde Serra do Pilar, bem como o memorial às vítimas do incêndio de 1896.

No dia 26 de Outubro, à mesma hora, decorre a visita `A eternidade vista para o Tejo´, no Cemitério Paroquial da Ribeira (Santiago). Situado junto ao rio, este cemitério é um testemunho singular da história e da identidade da comunidade local. Estas iniciativas visam valorizar os cemitérios como espaços de memória, cultura e património, dando a conhecer a sua riqueza artística e histórica. Mais informações e inscrições através do e-mail: jose.noras@cm-santarem.pt.