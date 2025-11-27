Alpiarça recebeu terceira edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada

A Câmara Municipal de Alpiarça voltou a apostar na banda desenhada e no fanzinismo com a realização da terceira edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada. Dedicado este ano ao movimento punk, o festival contou novamente com a Associação Tentáculo como parceira da organização.

A iniciativa distribuiu-se por três pólos principais: a Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, a Biblioteca Municipal Dr. Hermínio Duarte Paciência e o Mercado Municipal. Foi neste último espaço que se concentrou grande parte da programação, incluindo oficinas, exposições, apresentações editoriais, mercado do livro e concertos. A abertura oficial teve lugar na sexta-feira, dia 21, no Pólo Enoturístico da Casa dos Patudos, com a inauguração da exposição “Punk Comix”, com curadoria de Marcos Farrajota e Joana Pires. Nessa mesma noite, a programação prosseguiu no Mercado Municipal, que acolheu o concerto do Simões Lopes Trio, grupo que apresentou uma fusão de jazz, metal, música tradicional e ambientes experimentais.

Ao longo dos três dias, o Mercado Municipal encheu-se de vida com o Mercado do Livro, as bancas editoriais e as bancas de artistas que marcaram presença nesta 3.ª edição. O ambiente revelou-se vibrante e criativo, destacando o talento dos autores presentes e proporcionando ao público novas descobertas no universo das narrativas gráficas. A iniciativa voltou a afirmar-se como um dos momentos culturais mais dinâmicos do concelho, celebrando o fanzinismo, a banda desenhada e o espírito alternativo associado ao movimento punk. As exposições temporárias permanecem patentes na Biblioteca Municipal e na Casa dos Patudos e podem ser visitadas até 12 de Dezembro de 2025.