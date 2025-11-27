Palestra no Agrupamento de Escolas Verde Horizonte

Escola Emocion’Arte, promovendo a reflexão sobre o seu sentido e sobre o seu sentir. Emocion’Arte - Ecos com sentido”, é o tema da palestra marcada para 2 de Dezembro, entre as 09h00 e as 10h45, no Auditório da Escola sede (EB23/S), do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação.

A palestra tem como principal objectivo mostrar o trabalho realizado pela comunidade educativa referente ao Plano Cultural de Escola Emocion’Arte, promovendo a reflexão sobre o seu sentido e sobre o seu sentir.