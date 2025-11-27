Concessão para exploração do restaurante do Páteo do Valverde em Azambuja foi um fiasco
Tentativa de reabertura do restaurante do Páteo do Valverde tornou-se numa pasta pesada para a Câmara de Azambuja que até hoje não viu sucesso. Após concessão de exploração falhada, autarquia tenta cessar o vínculo com a empresa que, após três anos, ainda não abriu o estabelecimento.
A exploração do restaurante Páteo do Valverde, situado na entrada sul da vila de Azambuja e encerrado há vários anos, foi concessionada, através de concurso público à empresa Prime Alecrim – Events & Food Experience Unipessoal, Lda., mas três anos depois continua de portas fechadas. Por esse motivo, a Câmara de Azambuja, dona do espaço, está a “actuar juridicamente” para que a concessão seja revertida, adiantou o presidente da autarquia, Silvino Lúcio, na reunião do executivo de 18 de Novembro.
“O senhor não cumpre minimamente com o que estava comprometido em contrato que assinou com a câmara já lá vão quase três anos e estamos num processo de expulsão da pessoa de lá. As coisas não correram bem e agora temos de ir por esse caminho”, disse o autarca socialista em resposta ao vereador do PSD, Luís Benavente, que quis saber do andamento do processo. Silvino Lúcio fez saber que o município continua a querer que as obras no espaço sejam concluídas e que o estabelecimento de restauração possa funcionar. “Pretendemos ter um restaurante de referência”, sublinhou.
As obras no restaurante Páteo do Valverde, em Azambuja, à responsabilidade da empresa privada concessionária do espaço municipal, foram sofrendo várias derrapagens no prazo de conclusão. Várias propostas para a prorrogação foram sendo aprovadas em assembleia municipal, até que o município decidiu não conceder mais alargamentos de prazo para a obra que continua por terminar. O MIRANTE questionou a empresa acerca dos motivos que ditaram os sucessivos adiamentos para o final da obra e abertura do restaurante, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.