Concessão para exploração do restaurante do Páteo do Valverde em Azambuja foi um fiasco

Tentativa de reabertura do restaurante do Páteo do Valverde tornou-se numa pasta pesada para a Câmara de Azambuja que até hoje não viu sucesso. Após concessão de exploração falhada, autarquia tenta cessar o vínculo com a empresa que, após três anos, ainda não abriu o estabelecimento.