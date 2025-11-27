uma parceria com o Jornal Expresso

Concessão para exploração do restau ...

Concessão para exploração do restaurante do Páteo do Valverde em Azambuja foi um fiasco

Tentativa de reabertura do restaurante do Páteo do Valverde tornou-se numa pasta pesada para a Câmara de Azambuja que até hoje não viu sucesso. Após concessão de exploração falhada, autarquia tenta cessar o vínculo com a empresa que, após três anos, ainda não abriu o estabelecimento.

A exploração do restaurante Páteo do Valverde, situado na entrada sul da vila de Azambuja e encerrado há vários anos, foi concessionada, através de concurso público à empresa Prime Alecrim – Events & Food Experience Unipessoal, Lda., mas três anos depois continua de portas fechadas. Por esse motivo, a Câmara de Azambuja, dona do espaço, está a “actuar juridicamente” para que a concessão seja revertida, adiantou o presidente da autarquia, Silvino Lúcio, na reunião do executivo de 18 de Novembro.
“O senhor não cumpre minimamente com o que estava comprometido em contrato que assinou com a câmara já lá vão quase três anos e estamos num processo de expulsão da pessoa de lá. As coisas não correram bem e agora temos de ir por esse caminho”, disse o autarca socialista em resposta ao vereador do PSD, Luís Benavente, que quis saber do andamento do processo. Silvino Lúcio fez saber que o município continua a querer que as obras no espaço sejam concluídas e que o estabelecimento de restauração possa funcionar. “Pretendemos ter um restaurante de referência”, sublinhou.
As obras no restaurante Páteo do Valverde, em Azambuja, à responsabilidade da empresa privada concessionária do espaço municipal, foram sofrendo várias derrapagens no prazo de conclusão. Várias propostas para a prorrogação foram sendo aprovadas em assembleia municipal, até que o município decidiu não conceder mais alargamentos de prazo para a obra que continua por terminar. O MIRANTE questionou a empresa acerca dos motivos que ditaram os sucessivos adiamentos para o final da obra e abertura do restaurante, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.

