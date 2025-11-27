Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento

uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Desporto Judo da Casa do Benfica em Santarém ...
Atletas de judo  de Santarém alcançaram bons resultados no Entroncamento - foto DR

Os atletas de judo da Casa do Benfica em Santarém estiveram em bom plano no Torneio Projecto Judo+, que se disputou no Entroncamento. Francisco Almeida, Francisco Sepúlveda e Salvador Carneiro conquistaram primeiros lugares e Pedro Cordeiro alcançou um terceiro lugar. Os jovens foram acompanhados pelos treinadores Jorge Vítor e Carlos Ricardo.

