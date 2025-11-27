Atletas de judo de Santarém alcançaram bons resultados no Entroncamento - foto DR
Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento
Os atletas de judo da Casa do Benfica em Santarém estiveram em bom plano no Torneio Projecto Judo+, que se disputou no Entroncamento. Francisco Almeida, Francisco Sepúlveda e Salvador Carneiro conquistaram primeiros lugares e Pedro Cordeiro alcançou um terceiro lugar. Os jovens foram acompanhados pelos treinadores Jorge Vítor e Carlos Ricardo.
