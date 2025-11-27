uma parceria com o Jornal Expresso

Obras no Mercado Municipal de Santarém ficaram um milhão mais caras que o previsto
O Mercado Municipal de Santarém reabriu em Março de 2025, após mais de cinco anos fechado para obras - foto O MIRANTE

A empreitada de requalificação e remodelação do Mercado Municipal de Santarém arrastou-se no tempo e os custos dispararam, como já se antevia. A conta final aponta para um valor de 3,2 milhões de euros, um milhão acima do inicialmente previsto.

A conta final da empreitada de requalificação e remodelação do Mercado Municipal de Santarém cifrou-se em mais de 3,2 milhões de euros, já com IVA incluído. Um valor bastante acima do previsto quando a obra foi adjudicada, em 2019, que previa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros. A conta final da empreitada, no valor de 3.052.146€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o valor de 3.235.275€, foi aprovada pelo executivo camarário na reunião de 24 de Novembro.
Os vereadores Pedro Ribeiro (PS) e Pedro Correia (Chega) salientaram que finalmente ficou a saber-se quanto custou a intervenção no mercado, com o socialista a recomendar que se aposte na revitalização do espaço e que o mesmo se mantenha sob gestão municipal directa. O presidente da câmara, João Leite (PSD), referiu que a empresa municipal Viver Santarém, que gere o mercado, está a trabalhar para dar outra dinâmica ao espaço, que se pretende implementar a partir do início do próximo ano.

Uma obra atribulada
Em Agosto de 2019 o Mercado Municipal de Santarém encerrou para receber obras, que acabaram por derrapar no tempo e no orçamento. A intervenção no emblemático edifício foi inicialmente adjudicada por cerca de dois milhões de euros à empresa Habitâmega Construções S.A. e tinha um prazo de execução previsto de um ano. Só que os contratempos foram-se sucedendo, tal como as revisões de preço e as prorrogações de prazo. Em Março de 2020, os trabalhos tiveram de ser suspensos e foi lançado um concurso autónomo para reforço da estrutura do imóvel centenário, dada a descoberta de ausência de fundações no edifício. A empreitada original foi retomada em Março de 2021, mas a um ritmo lento, e o prazo de execução previsto foi mais uma vez ultrapassado.
Entretanto, em Julho de 2022, a empresa Habitâmega entrou em processo de insolvência e foi substituída pela firma Construções Pragosa, que ficou encarregue de concluir a intervenção. O Mercado Municipal de Santarém reabriu ao público no dia 19 de Março de 2025, feriado municipal, seis anos após ter fechado para obras de requalificação, com uma estrutura renovada e com 75% das bancas disponíveis abertas.

Concessão a privados ficou sem efeito
O espaço é gerido pela empresa municipal Viver Santarém. A Câmara de Santarém ainda lançou um concurso público para concessão da gestão do espaço a privados, que ficou deserto. A concessão que esteve a concurso abrangia 27 lojas, 36 bancas e quatro praças e áreas técnicas e de serviço, sendo equacionada a instalação de esplanadas na área exterior do mercado. A adjudicação deveria ser feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em avaliação os factores preço e proposta de modelo de exploração e gestão, sendo o valor base de 3.500 mensais mais IVA, por um prazo de vigência de 20 anos, com um ano de carência.

