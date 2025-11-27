“Os Tigres” de Almeirim e União Entroncamento perdem no nacional de Hóquei em Patins

Na 8.ª Jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, a U.F. Entroncamento e “Os Tigres” de Almeirim perderam para a A.D. Oeiras e Parede F.C., respectivamente.

A União Futebol Entroncamento saiu derrotada novamente em casa por 6-2, frente à Associação Desportiva de Oeiras. João Boavida e Mário Azevedo marcaram pela formação anfitriã, mas não foi suficiente. O treinador Nuno Nobre e a equipa mostraram-se desiludidos com o resultado e com a sua posição na tabela classificativa. Ainda sem pontuar no campeonato, estão concentrados agora no jogo frente ao Académico Futebol Clube para os 32 Avos de Final da Taça de Portugal, no dia 29 de Novembro, no Pavilhão do Lima, no Porto. “Os Tigres” de Almeirim também saíram derrotados nesta 8ª Jornada do Campeonato Nacional. A formação de Almeirim deslocou-se até Parede e perdeu por 5-3. Afonso Silva, Francisco Ferreira e Afonso Boavida marcaram por “Os Tigres”, mas não foi suficiente numa partida aguerrida que viu serem distribuídos seis cartões azuis.

Ouriense e Santa Cita perdem na 3ª Divisão

A Juventude Ouriense perdeu por 4-3 frente ao Sport Alenquer e Benfica B, na sexta jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Apesar de dominar o encontro e estar a vencer por 3-2 até aos minutos finais, a equipa foi penalizada com dois cartões azuis consecutivos ao jogador Pedro Brazete, que ficou quatro dos últimos seis minutos fora de jogo. Durante esse período, a equipa da casa marcou dois golos e garantiu a vitória e o sexto lugar na tabela.

A equipa de Santa Cita perdeu por 6-3 frente ao Clube Recreativo e Cultural “Os Águias". Apesar de um bom início, a formação de Santa Cita chegou ao intervalo a perder por 4-2, num jogo intenso marcado por três cartões azuis.