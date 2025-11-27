Roberto Ladeiras e Emília Pisoeiro vencem a 8ª Meia Maratona de Abrantes

Roberto Ladeiras (GFD Running) foi o vencedor isolado da 8ª edição da Meia Maratona de Abrantes, disputada no dia 9 de novembro. O atleta de alta competição que faz parte da elite mundial militar de meias maratonas concluiu a distância dos 21.097,60 metros no tempo de 1h06m29s, superiorizando-se a Ricardo Fonseca, do Thomar Athletics, que detinha o título de vencedor da prova desde 2023. O 3º a cortar a meta foi Cláudio Pica, atleta do Clube Desportivo Areias S. João, Albufeira.

No sector feminino, Emília Pisoeiro (individual), de Leiria, repetiu a vitória da edição anterior, desta feita com a marca de 1h19m01s, à frente de Alexandra Oliveira (Club Sport Marítimo) e de Vera Nunes (GFD Running).

Na Mini Maratona, o vencedor foi Ricardo Justo, da Casa do Benfica em Abrantes, que fez 10km no tempo de 38m20s. O 2º atleta a cortar a meta foi Manuel Fonseca (MF Grupo), de Vila Nova da Barquinha. A completar o pódio regista-se o 3º lugar para Ricardo Antunes, do Sardoal, atleta da equipa GruPito_TheDogPack.

Em femininos triunfou a abrantina Telma Azevedo, da equipa “Brigada das 6h30m”, com o tempo de 49m37s. A 2ª foi Irina Pinto, da equipa” Pedrogão Triatlo” e a 3ª com melhor tempo foi Catarina Duarte, de Évora, pertencente à equipa “Clube Raquel Cabaço”.

Certificado pela Federação Portuguesa de Atletismo, o evento desportivo contou com cerca de 300 participantes, com representantes de oito nacionalidades, distribuídos por vários escalões etários. As provas tiveram partida e chegada junto ao Tecnopolo do Vale do Tejo, com percurso nas zonas urbana e rural da freguesia de Abrantes e Alferrarede.

O evento incluiu ainda uma Prova Jovem e uma Caminhada de 8 Km com 170 participantes.

A competição foi organizada pelo Município de Abrantes e pela Casa do Benfica em Abrantes, tendo contado com a colaboração da Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, da Polícia de Segurança Pública e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes. Recebeu o estatuto de Ecoevento, atribuído pela Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.

A 9ª edição da Mini Meia Maratona de Abrantes está marcada para o dia 8 de novembro de 2026.