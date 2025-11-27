Trail Terras de Sal e Serra levou mais de 360 atletas a Rio Maior

Rio Maior recebeu no domingo, 16 de Novembro, a terceira edição do Trail Terras de Sal e Serra, numa prova promovida pela Câmara de Rio Maior e pelo Clube do Mato que contou com mais de 360 inscritos. No escalão principal, numa distância de 32 km, a vitória foi para Guilherme Lourenço e Catarina Serrazina, que também são os padrinhos desta prova. Nos 18 km triunfaram Carlos Umbelino e Cláudia Nunes, enquanto que nos 11 km venceram Bruno Carvalho e Albertina Benjamim. A prova, que este ano teve a sua partida nas Salinas de Rio Maior, percorreu os desafiantes trilhos da Serra dos Candeeiros com a ligação à cidade a fazer nova passagem pelas Salinas, areeiros e chegada ao Pavilhão Multiusos, base da prova. A organização refere que se tratou de mais um grande sucesso com os participantes a destacarem o salto qualitativo dado este ano na qualidade do percurso e organização. Foi um dia de muita lama, suor e adrenalina em que a chuva e o sol alternaram. Para além da competição, houve ainda uma caminhada que contou com 70 participantes.