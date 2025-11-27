uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-27
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.27 1ª página Desporto Vitória de Santarém vence pela prim ...

Vitória de Santarém vence pela primeira vez na 3ª divisão de futsal

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de seniores masculinos do Vitória de Santarém conseguiu o seu primeiro triunfo no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, ao receber e bater o CD Escola D. João I (AF Setúbal) por 8-5. Manel Mesquita, com três golos, foi a figura do encontro, com os restantes tentos do Vitória a serem rubricados por Vinícius Lé (2), Carlos Bernardino, Pedro Mesquita e Luís Menino.
Já a equipa feminina de sub 19 do Vitória de Santarém ocupa o 2.º lugar da sua série no Campeonato Nacional Sub-19 de Futsal tendo, na última jornada, vencido por 4-1 na receção ao SCU Torreense.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...