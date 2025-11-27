Vitória de Santarém vence pela primeira vez na 3ª divisão de futsal

A equipa de seniores masculinos do Vitória de Santarém conseguiu o seu primeiro triunfo no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, ao receber e bater o CD Escola D. João I (AF Setúbal) por 8-5. Manel Mesquita, com três golos, foi a figura do encontro, com os restantes tentos do Vitória a serem rubricados por Vinícius Lé (2), Carlos Bernardino, Pedro Mesquita e Luís Menino.

Já a equipa feminina de sub 19 do Vitória de Santarém ocupa o 2.º lugar da sua série no Campeonato Nacional Sub-19 de Futsal tendo, na última jornada, vencido por 4-1 na receção ao SCU Torreense.