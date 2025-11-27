BNI+Estratégia celebra aniversário com sessão em Abrantes

Inscrições estão a decorrer e a oradora principal, a 6 de Dezembro, será a ‘coach’ Alexandra Lemos.

A ‘coach’ Alexandra Lemos irá falar para os participantes na reunião de empresários que assinala o aniversário do BNI+Estratégia, no dia 6 de Dezembro, a partir das 18h45 na Quinta das Oliveiras, em Abrantes. Na sessão vão estar presentes empresários da região e seus familiares, bem como amigos, parceiros, fornecedores e clientes. O evento contará com “welcome drink”, jantar e participação da convidada especial, assim como networking. As inscrições estão a decorrer e qualquer pessoa pode assistir, fazendo a inscrição através do link da sessão. O BNI está presente em 76 países de todos os continentes, e tem milhares de empresários associados. Existem vários grupos BNI, o BNI+Estratégia reúne-se em Abrantes. O princípio básico da organização assenta na construção de relações de confiança em ambiente estruturado e profissional promovendo a criação de negócios entre todos os seus membros. O lema do BNI é dar sem esperar receber algo em troca, ou seja, partilhar contactos, negócios e oportunidades de negócio.