EPDRA celebra protocolo para protecção e cuidados de equídeos em risco

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes assinou no dia 17 de Novembro um protocolo para reforçar a protecção e os cuidados a equídeos em risco, no âmbito do Programa Nacional de Protecção de Equídeos em Risco, com a participação de autoridades e entidades ligadas ao bem-estar animal.