petMaxi inaugura armazém totalmente automático no 10º aniversário
Luís Guilherme, Jorge Fernandes e Bruno Gomes - foto O MIRANTE

Empresa de Ferreira do Zêzere celebrou na companhia de clientes, membros da equipa e convidados internacionais.

A petMaxi, uma referência no sector da alimentação para animais, comemorou no dia 21 de Novembro, na sua sede em Águas Belas, no concelho de Ferreira do Zêzere, dez anos de actividade, num evento que assinalou também a inauguração do novo armazém automático, que é mais um passo na modernização e crescimento da empresa.
Luís Guilherme, CEO e administrador recebeu e acompanhou parceiros, clientes e amigos, que quiseram estar presentes, tendo partilhado referências dos principais momentos de evolução da petMaxi ao longo da última década e reflectido sobre o futuro do sector pet em Portugal e no mundo.
Durante uma conferência moderada pela jornalista Teresa Silveira, foram apresentados testemunhos nacionais e internacionais, nomeadamente de Marrocos e Venezuela.
Com sede em Ferreira do Zêzere e com uma equipa de 93 colaboradores, a petMaxi assumiu um forte compromisso com a inovação e sustentabilidade, tendo investido fortemente em tecnologia e qualidade. Foi pioneira na introdução de ingredientes inovadores nos seus produtos, como ovo fresco e a proteína de insecto, e na primeira gama sem cereais produzida em Portugal. Em 10 anos, a marca transformou-se numa referência nacional e internacional, com crescimento sustentado e exportação de 50% da sua produção para mais de 47 países.
Para Luís Guilherme o sucesso alcançado assenta em três principais pilares e fontes de conhecimento. “Os fornecedores, os colaboradores e os clientes. Se todos trabalharem unidos e bem, todas as empresas atingem o sucesso. E é o que temos aqui excelentes fornecedores, colaboradores e clientes. Assim tudo se torna mais fácil.", sublinhou.

