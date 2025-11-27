Programação de Natal na União de Freguesias de Casével e Vaqueiros

Mercadinho de Natal, jogos tradicionais, animação musical, concurso de doces e fritos, visita do Pai Natal e concertos de Natal e Ano Novo.

A programação de Natal da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros, tem início com um Mercadinho de Natal no salão de festas da Comenda - Casével, nos dias 29 e 30 de Novembro, com almoço gratuito no sábado e actividades e diversões nos dois dias.

Na segunda-feira, dia 1 de Dezembro, feriado nacional, decorre uma actividade no barro para crianças e lanche partilhado na ex-escola primária de Vaqueiros. O Concerto de Natal é na igreja da Comenda, dia 21 Dezembro e o Concerto de Ano Novo é na igreja de Vaqueiros, dia 11 Janeiro.