Assembleia Municipal do Cartaxo elege representantes para conselhos municipais

A Assembleia Municipal do Cartaxo reuniu-se em sessão extraordinária para proceder a várias eleições e designações de representantes para diferentes conselhos municipais e organismos nacionais. Para o XXVII Congresso Nacional da ANMP, foi eleito João Oliveira, presidente da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, ficando Hugo Vieira, presidente da Junta de Pontével, como suplente. Licínio Oliveira, presidente da Junta de Vale da Pedra, foi eleito para o Conselho Cinegético Municipal, enquanto que João Oliveira foi ainda indicado para o Conselho Municipal de Educação, e Teresa Nogueira, presidente da Junta de Vila Chã de Ourique, foi escolhida para o Conselho Municipal da Saúde.

A assembleia procedeu também à indicação dos seus representantes no Conselho Municipal da Juventude, que serão quatro: Margarida Ferreira (PSD), Diogo Martins (PS), Orlando Casqueiro (CDU) e Miguel Ribeiro (Chega), todos eleitos com 27 votos favoráveis. Já para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) foi eleita a deputada Isabel Rute Cruz (PSD) e o vice-presidente da câmara Pedro Reis. Para a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais foram eleitos os presidentes de junta Hugo Vieira (Pontével) e Carlos Cláudio (Valada).