Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira com novos órgãos sociais

A Assembleia de Compartes dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira, no concelho de Santarém, elegeu novos órgãos sociais, entretanto já empossados. O conselho directivo é composto por Virgílio Vitório (presidente), Micael Frazão (vice-presidente), João Frazão, João Gonçalves e Liliana Rosa (vogais).

A mesa da assembleia é presidida por André Caetano, tendo como vice-presidente Carlos Ferreira e como secretário António Frazão. A comissão de fiscalização é composta por César Alves, Jorge Venceslau e Bruno Santos.