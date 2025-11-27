uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-27
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.27 1ª página Política Câmara de Santarém recupera posse d ...

Câmara de Santarém recupera posse da cafetaria do Jardim de São Bento

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Santarém voltou a ter posse sobre a cafetaria do Jardim de São Bento, nas proximidades da Escola Secundária Sá da Bandeira, que durante anos esteve cedida em direito de superfície a um privado. Ao longo das últimas duas décadas o estabelecimento funcionou intermitentemente, tendo sido explorado por diversas gerências. Está encerrado há alguns meses e foi alvo de vandalismo, encontrando-se entaipado. “Depois de décadas marcadas por uma má decisão que entregou o direito de superfície por 50 anos a um privado, conseguimos finalmente recuperar a titularidade deste imóvel que é tão especial para todos nós. Agora temos a oportunidade de devolver este miradouro à cidade: um espaço público bonito, acolhedor e digno, onde as famílias de Santarém e os nossos visitantes possam desfrutar de uma vista verdadeiramente magnífica”, referiu João Leite.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...