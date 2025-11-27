Climatização de escolas é prioridade em Tomar

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), esteve reunido com os presidentes das juntas de freguesia do concelho no Salão Nobre da sede do município. O encontro contou também com a presença dos vereadores com pelouros atribuídos e da equipa de apoio à presidência. A sessão teve como principal objectivo fortalecer a articulação entre o executivo municipal e as freguesias, promovendo uma relação mais próxima, colaborativa e orientada para melhorar a capacidade de resposta aos desafios quotidianos da administração local.

Entre os assuntos em destaque, sobressaiu a climatização das escolas, identificada como uma prioridade transversal. O município e as juntas manifestaram um compromisso conjunto em garantir melhores condições de conforto e bem-estar à comunidade educativa, avançando com soluções que respondam às necessidades já identificadas.

A autarquia sublinha que vai continuar a promover encontros regulares com as freguesias, reforçando a cooperação institucional e o trabalho em rede em prol do desenvolvimento do concelho.