 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-27
Executivo da União de Freguesias de Alenquer reúne às primeiras segundas-feiras de cada mês
Executivo da União de Freguesias de Alenquer é liderado por Micael Correia - Foto: União de Freguesias de Alenquer

O recém-eleito executivo da União das Freguesias de Alenquer deliberou que as reuniões públicas do executivo terão lugar na sede da freguesia, em Alenquer, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, pelas 21h00. A deliberação já foi publicada em edital, refere a nota da junta.
Recorde-se que o novo presidente da união de freguesias é Micael Correia, eleito pela coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/PMT/NC). A secretária do executivo é Cristina Maria Gaspar da Ponte, o tesoureiro Pedro Alexandre Moreira e os vogais Ricardo Batista e Cristina Inácio Dias.

