Executivo da União de Freguesias de Alenquer reúne às primeiras segundas-feiras de cada mês

O recém-eleito executivo da União das Freguesias de Alenquer deliberou que as reuniões públicas do executivo terão lugar na sede da freguesia, em Alenquer, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, pelas 21h00. A deliberação já foi publicada em edital, refere a nota da junta.

Recorde-se que o novo presidente da união de freguesias é Micael Correia, eleito pela coligação TODOS (PSD/CDS/IL/PPM/PMT/NC). A secretária do executivo é Cristina Maria Gaspar da Ponte, o tesoureiro Pedro Alexandre Moreira e os vogais Ricardo Batista e Cristina Inácio Dias.