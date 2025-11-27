uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-27
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.27 1ª página Política Feira grossista pode regressar para ...

Feira grossista pode regressar para junto do Mercado Municipal de Tomar

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (AD), quer o regresso da feira grossista ao parque de estacionamento do Mercado Municipal. Esta foi uma das medidas anunciadas pela coligação PSD/CDS para o novo mandato. O tema foi discutido na reunião de câmara de 17 de Novembro. A vereadora Filipa Fernandes (PS) introduziu o tema e levantou diversas questões ao executivo liderado por Tiago Carrão, perguntando sobre os fundamentos da decisão e se já existiu diálogo com os vendedores.
Tiago Carrão relembrou que o regresso do mercado grossista às instalações anteriores era uma intenção que já defendia enquanto oposição no anterior mandato. O autarca referiu que estão a decorrer conversações com os principais agentes envolvidos no mercado. “Obviamente que o processo está numa fase inicial, começámos há duas semanas, mas claro que vai envolver não só os funcionários do município como também os comerciantes e os grossistas”, garantiu. O presidente do município reforçou tratar-se de uma intenção que o executivo está a trabalhar para que se concretize.
Recorde-se que, em Agosto último, o anterior executivo, com maioria socialista, decidiu deslocalizar a feira grossista de Tomar para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias. Na altura, o então presidente da Câmara, Hugo Cristóvão (PS), justificou a mudança com a necessidade de libertar o espaço do Mercado Municipal o maior número de dias possível. A decisão terá gerado descontentamento entre alguns vendedores, segundo afirmou o PSD enquanto oposição.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...